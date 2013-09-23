Главное за день: обзор топ-новостей

Коммунисты снова собирают людей по референдуму о Таможенном союзе

В Центральную избирательную комиссию поступило сообщение от Коммунистической партии Украины о проведении 29 сентября собрания граждан относительно всеукраинского референдума по вступлению Украины в Таможенный союз.

Аpple за выходные продала 9 миллионов новых iPhone

Акции Apple на открытии торгов на американских биржах 23 сентября выросли сразу на шесть процентов. Инвесторы бросились скупать ценные бумаги компании на фоне данных об отгрузке девяти миллионов iPhone новых моделей 5s и 5c за прошедшие выходные.

Депутат не нашел следов пыток на теле Павличенко

Осужденный за убийство судьи Сергея Зубкова Сергей Павличенко не подтвердил информацию о применении пыток к нему, которая появилась в СМИ несколько ранее.

Медведев пугает Украину судьбой Греции или Кипра

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает, что Украину в ассоциации с ЕС может ожидать развитие по сценарию Греции или Кипра - наиболее проблемных экономик Евросоюза, и призывает Киев открыто признать это.

В Египте запретили движение Братья-мусульмане

Суд в Египте постановил сегодня запретить деятельность исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" на территории страны

Как передают местные СМИ, подлежат аресту все финансовые активы и имущество "братьев" и подконтрольных им структур, включая офисы и представительства .

Власенко утверждает, что Тимошенко не отказывалась ехать в суд

Экс -премьер-министр Юлия Тимошенко не отказывалась от участия в сегодняшнем судебном заседании по делу ЕЭСУ.

В частности, Власенко, ссылаясь на слова экс-премьера, сообщил, что «сегодня в 7 утра в палату больницы «Укрзализныци» , где находится Юлия Тимошенко, зашел руководитель Качановской колонии Игорь Колпащиков, один, без конвоя, а затем оставил палату под предлогом того, что ему необходимо предоставить распоряжение и не вернулся».

В то же время, представитель государственного обвинения Виктория Калита заявила, что защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко уклоняется от открытого судебного рассмотрения уголовного дела о нарушениях в деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Перед этим сегодня в заседании Киевского районного суда Харькова, который слушает данное уголовное дело, был объявлен перерыв до 25 октября.

Толоконникова из Pussy Riot объявила голодовку

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая отбывает двухлетний срок в мордовской колонии, объявила голодовку.

По словам активистки, голодание она решила объявить, потому заместитель начальника ИК -14 Юрий Куприянов пригрозил ей убийством.

Как говорится в заявлении участницы Pussy Riot, 30 августа Куприянов сказал ей: «Тебе уже точно никогда не будет плохо, потому что на том свете плохо не бывает». Кроме того, по ее словам, с того дня ей «стали поступать угрозы со стороны ряда осужденных, которые указывали на то, что у них есть санкция на физическую расправу со мной со стороны администрации» колонии.

Южный поток не вошел в список приоритетных проектов ЕС

В октябре Еврокомиссия должна опубликовать окончательный список проектов , которые считаются важными для нескольких государств ЕС, которые должны быть утверждены в первую очередь и претендуют на получение средств из общеевропейского бюджета

В список вошел российский проект Южный поток , который предусматривает строительство газопровода по дну Черного моря через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению на северо-восток Италии. Он не отвечает критериям приоритетного проекта , сказал журналистам еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

Украина может потерять до 30 % озимых из-за дождливого сентября

Из-за снижения темпов сева озимых зерновых под урожай 2014 года, вызванного неблагоприятными погодными условиями, до 30% посевов могут плохо перенести зиму .

Азарову «очень трудно понять» рыночную логику Газпрома

Украина дешевле на 70 долл. за тыс. кубометров купить российский газ в Германии, чем непосредственно в России, заявил премьер - министр Украины Николай Азаров.

Также он сообщил, что верит в успех украинских товаров на европейском рынке, поскольку ЕС в течение первого года действия соглашения о свободной торговле ликвидирует ввозную пошлину на 98% украинской продукции.

Наряду с тем, по словам Азарова , Украина придает большое значение сотрудничеству с Таможенным союзом и готова присоединиться к целому ряду положений ТС, несмотря на то, что планирует создать зону свободной торговли с ЕС.

СМИ: Украина отдаст Китаю в аренду 3 миллиона гектаров земли на 50 лет

На первом этапе китайской стороне будут переданы в аренду 100 000 га в Днепропетровской области. В дальнейшем площадь арендованных территорий, в том числе в Херсонской области и в Крыму, будет составлять 3 млн га.

В ЕС приветствуют Меркель с победой на парламентских выборах

В Европейском Союзе приветствуют канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на парламентских выборах, состоявшихся в Германии 22 сентября.

"Германия проголосовала за сильную Европу и более интегрированную Еврозону, основанный на конкурентности и экономических реформах" , - отметил в своем поздравлении Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей.