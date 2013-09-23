В ЕС поздравляют Меркель с победой на парламентских выборах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, свои поздравления прислал, в частности, Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей.

“Я уверен, что Федеративная Республика Германия и ее новое правительство в целом будут направлены на построение мирной и экономически успешной Европы, которая обслуживает интересы граждан”, - написал он в своем поздравлении.

Свои поздравления канцлеру Германии прислал и президент Группы народных партий в Европарламенте Жозеф Доль.

“Германия проголосовала за сильную Европу и более интегрированную еврозону, которая базируется на конкурентности и экономических реформах”, - отметил он в своем поздравлении.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября блок Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) на выборах в немецкий Бундестаг, по предварительным данным, получает 41,5% голосов по партийным спискам, а также 45,3% по одномандатным округам.

Какой будет доля ХДС/ХСС в новом Бундестаге и сколько всего в нем будет депутатов (общее количество мест в парламенте не постоянно и зависит от количества переходных и выравнивающих мандатов), пока неизвестно.

Главная оппозиционная политическая сила - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), от которой за пост канцлера борется Пеер Штайнбрюк, набирает по партийным спискам 25,7% голосов. В голосовании по одномандатным округам кандидаты от СДПГ получают 29,4%.

Партнеры блока Меркель по правящей коалиции - "Свободная демократическая партия" (СДП) - набирает по партийным спискам и одномандатным округам, соответственно, 4,8% и 2,4%. "Зеленые" получают 8,4% и 7,3%, Левая партия - 8,6% и 8,2%. Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" набирает по партийным спискам и одномандатным округам, соответственно, 4,7% и 1,9%.