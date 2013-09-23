Коммунисты снова собирают людей относительно референдума о ТС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Заявку 19 сентября подали в ЦИК граждане Украины – Александр Адвена, Петр Симоненко (лидер КПУ) и Григорий Буйко (секретарь ЦК КПУ).

По данным пресс-службы, собрание запланировано провести 29 сентября на стадионе “Спартак” в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, 8 сентября КПУ уже проводила собрание относительно всеукраинского референдума. Тогда участники этого собрания, которое проходило на стадионе "Спартак", утвердили вопрос на референдум: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «да» или нет».

12 сентября инициативная группа по проведению референдума о вступлении Украины в Таможенный союз подала в Центризбирком документы для регистрации.

17 сентября ЦИК отказала в регистрации этой инициативной группы.

В ЦИК подчеркнули, что во исполнение решения суда не направляли своего представителя на собрание граждан, которое проводилось на стадионе “Спартак”, что делает невозможным удостоверение факта проведения этого собрания.

В частности, накануне организованного тогда КПУ собрания Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил КПУ проводить его. Также постановлением суда ЦИК было запрещено направлять своего представителя на собрание граждан Украины по поводу проведения референдума.