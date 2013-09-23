Сегодня в Харькове продолжится суд над Тимошенко, к больнице прибыл кортеж

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Киевского районного суда Харькова, которое будет проходить в помещении областного апелляционного суда на площади Руднева, 36, начнется в 09.00.

Сообщается, что к Центральной клинической больнице «Укрзализницы» в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, прибыл кортеж конвойных автомобилей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН сторонники Тимошенко, которые дежурят возле больницы, автозак, два автомобиля «скорой» и несколько милицейских автомобилей прибыли на территорию медучреждения около 7-и часов.

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Кортеж остановился перед приемным отделением ЦКБ «Укрзализницы», а не перед главным входом, как это бывало ранее.

Кроме того, в больницу прибыли народные депутаты Арсен Аваков, Сергей Пашинский и другие.

У проходной ЦКБ «Укрзализницы» дежурят несколько десятков сторонников Тимошенко, они установили палатку.

Вероятнее всего, на суд Тимошенко не повезут, поскольку для транспортировки Тимошенко в помещение суда, где в 09.00 начнутся слушания по делу ЕЭСУ, нужно по меньшей мере час.

Предыдущее заседание по делу ЕЭСУ, состоявшееся 6 сентября, перенесли учитывая отсутствие самой подсудимой и ее защитника Андрея Кожемякина.

Тогда, во время судебного слушания, которое длилось не более 20 минут, защита экс-премьера в очередной раз хлопотала о закрытии дела ЕЭСУ, ссылаясь на то, что это дело уже было закрыто и законность этого решения подтверждал Верховный суд Украины.

В свою очередь судья Садовский оставил ходатайство без рассмотрения и отметил, что оно будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствии подсудимой Тимошенко.

Представители же государственного обвинения заявили, что Верховный суд Украины не выносил по делу ЕЭСУ реабилитирующего решения относительно Тимошенко, а постановление о закрытии уголовного дела ЕЭСУ было отменено генпрокурором как незаконное.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Тимошенко уголовное дело о перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.