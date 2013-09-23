Азарову «очень трудно понять» рыночную логику Газпрома

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«При цене нефти 115-120 долл. за баррель, цена на газ примерно 530 долл. за тыс. кубометров. С учетом Харьковских соглашений мы получаем 430 долл. за тыс. куб. м. Германия, которая закупает тот же российский газ, почему-то предлагает нам его по 360 и по 370 долл. Для нас выигрыш в 70 долл. на 1 тыс. куб. м при нашем объеме потребления очень серьезный», - сказал Азаров. Он пояснил, что цена газа для Украины складывается на основании формулы, и она зависит от цены нефти на рынке.

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Азаров отметил, что именно из-за такого положения на рынке Украина перенастроила свою ГТС, чтобы качать газ в обратном направлении из Европы.

«Это очень сложная задача и мы ею занимались два года», - сказал он и добавил, что пока объемы закупки в Европе не достаточные, но в перспективе Украина выйдет на те мощности, о которых договаривалась.

Азаров отметил, что «Газпром» был вынужден пересмотреть в сторону понижения цену на газ для очень многих покупателей в Европе – на 10-15%.

«Например, Турция покупает газ на 100 долл. (дешевле) за тыс. кубометров, чем мы. Почему? Она находится дальше. Германия покупает дешевле, хотя находится на 1,5 тыс. км дальше», - сказал он.

Азаров считает, что рыночную логику «Газпрома» «очень трудно понять», и этот фактор является осложняющим в украинско-российских отношениях.

«Он уже начинает влиять не только на промышленном уровне и уровне правительств, но и на бытовом уровне. Это самое неприятное», - сказал Азаров.

При этом он заверил, что украинцы и руководство Украины настроены по отношению к России очень дружественно и готовы развивать сотрудничество.