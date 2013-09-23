Прокурор: Тимошенко говорит одно, а демонстрирует совсем другое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после очередного судебного заседания по делу ЕЭСУ заявила представитель государственного обвинения Виктория Калита.

“Сторона защиты продолжает придерживаться своей стратегической линии относительно уклонения от открытого судебного разбирательства данного уголовного дела. Делалась на публику оценка доказательств по данному уголовному делу, что не возможно делать по закону, но реального желания стороны защиты исследовать доказательства в судебном заседании, как этого требует закон, процессуальный закон, мы пока еще не видим”, - сказала Калита.

Она отметила, что по делу ЕЭСУ “не достигнут еще определенный прогресс”, для начала рассмотрения дела по существу нужна явка подсудимой Тимошенко.

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“Для этого нужно одно - явка в судебное заседание подсудимой Тимошенко, которая, как мы видим, демонстрирует двойные стандарты: говорит об одном, а демонстрирует совсем другое, и на судебное заседание не является”, - сказала прокурор.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, готово ли гособвинение заявить ходатайство о доставке Тимошенко в суд, Калита сказала: “Мы не хотим давать каких-либо оснований для того, чтобы сторона защиты могла делать провокационные выпады в сторону гособвинения о применении какого-либо принуждения и каких-либо пыток”. Прокурор отметила, что на данной стадии процесса представители гособвинения придерживаются позиции, что “необходима добрая воля подсудимой явиться на судебное заседание”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Киевский райсуд Харькова в который раз перенес рассмотрение уголовного дела против Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины». В заседании суда объявлен перерыв до 25 октября.

Суд переносит рассмотрение дела относительно ЕЭСУ с апреля 2012 года из-за отказа Тимошенко присутствовать на заседаниях.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.