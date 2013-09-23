Медведев пугает Украину судьбой Греции или Кипра

Руководство Украины признало, что готово развивать отношения с Таможенным союзом только в той части, которая не противоречит договору об ассоциированном членстве в ЕС, отметил Медведев, выступая на встрече с Советом палаты Совета Федерации. "Наконец-то наши партнеры сказали предельно откровенно, что они будут это делать только в части, не противоречащей их обязательствам перед Евросоюзом. А это означает, что никаких шансов для того, чтобы вступить в Таможенный союз, после этого не останется", - заявил премьер-министр РФ, сообщает РИА «Новости».

"Это выбор, о котором наши партнеры должны откровенно сказать народу Украины: "Вы знаете, мы считаем, что для нашей страны гораздо полезнее сегодня создать такой альянс с Европой. После этого у нас все будет хорошо, и мы будем развиваться как другие европейские страны, например, как Греция, как Кипр, или как некоторые другие государства", - сказал Медведев.

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"К сожалению, они говорят несколько иначе - они говорят, что мы сможем легко поместиться на двух стульчиках, и там и там сможем сидеть, получать преимущества и от того и от другого", - отметил он. "Не получится, не нужно обманывать людей", - заключил Медведев.

Агентство напоминает, что власти Украины неоднократно заявляли, что готовы и к интеграции с ЕС, и к сотрудничеству с Таможенным союзом. В частности, премьер-министр Украины Николай Азаров в понедельник в очередной раз заявил, что считает ошибочным навязывание стране только одного вектора интеграции - либо в Таможенный союз, либо в ЕС.

Напомним, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Подписать этот документ Киев рассчитывает в ноябре в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.