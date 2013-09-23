Депутат не нашел следов пыток на теле Павличенко

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Швайка после встречи с Павличенко в Диканевской исправительной колонии №12 под Харьковом.

«Он не подтверждает заявления о пытках. Он очень хорошо держится, он боец», - сказал Швайка.

Депутат подтвердил, что на шее Павличенко есть порезы, «которые, по его словам, он сам себе причинил». Швайка, ссылаясь на слова Павличенко, сказал, что заключенный нанес себе повреждения, «чтобы не допустить угроз, насилия». «Это был его сознательный шаг», - сказал депутат.

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Швайка отметил, что такой поступок является грубым нарушением, поэтому сейчас Павличенко находится в дисциплинарном изоляторе. С ним в изоляторе содержится еще один мужчина.

Депутат сказал, что закон разрешает пребывание в дисциплинарном изоляторе нескольких заключенных, и отметил, что Павличенко не жаловался на своего соседа по изолятору.

Депутат сказал, что внешних следов избиения на теле Павличенко нет.

Кроме того, Швайка сообщил, что его встреча с Павличенко длилась около 30 минут в кабинете первого заместителя начальника колонии. Половина встречи проходила с глазу на глаз, затем в присутствии рабочих пенитенциарного учреждения.

Швайка отметил, что Павличенко повторил свои слова дважды – в присутствии тюремщиков, и во время встречи наедине.

Подытоживая результаты встречи, депутат сказал: «Знаете, как по писаному говорит. Это может быть похоже на домашнюю заготовку». Он не исключил, что разговор с Павличенко был под контролем.

В то же время Швайка подчеркнул, что дело отца и сына Павличенко имеет огромный общественный резонанс, поэтому он будет продолжать поддерживать контакт с Павличенко, чтобы предотвратить всевозможные неправомерные действия в отношении него.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в эфире ток-шоу Савика Шустера на телеканале «Интер» депутат от «Свободы» Юрий Михальчишин заявил, что Сергей Павличенко в колонии порезал себе вены, чтобы спастись от истязаний.

21 сентября пресс-служба Государственной пенитенциарной системы Украины подтвердила, что Павличенко, который отбывает наказание в Диканевской исправительной колонии №12 в Харьковской области, действительно нанес себе незначительные царапины на шее.

21 сентября Швайка заявил, что будет добиваться личной встречи с Павличенко, чтобы проверить информацию о его избиении в колонии и попытку самоубийства.

Справка УНИАН. 2 октября 2012 года Голосеевский райсуд Киева осудил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годамв лишения свободы за убийство судьи. Судья Шевченковского районного суда Киева Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что сознался в убийстве судьи Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждал, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.