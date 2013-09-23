Азаров верит в успех украинских товаров на европейском рынке

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«Ввозные пошлины в течение первого года ЕС снижает практически до нуля – по 98% всех наших товарных позиций. В свою очередь мы снижаем пошлины в течение 5 лет не до нуля, а до средневзвешенных 2,75%. Мы сохраняем на значительный переходный период определенный уровень защиты», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что в соглашении о зоне свободной торговле содержится положение о том, что ЕС обязуется не субсидировать тот экспорт, который направляется в Украину.

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«Чтобы избежать спекуляций я предложил российским партнерам сесть за стол и поговорить, какие позиции их беспокоят. Давайте посчитаем и посмотрим, создадим совместные таможенные посты и комиссии по проверки сертификатов происхождения (товаров)», - сказал Азаров и добавил, что со стороны РФ, кроме эмоциональных оценок, пока ничего конкретного не звучит.

Он подчеркнул, что является оптимистом относительно выхода на рынок ЕС. По словам премьера, такие отрасли, как IT-технологии, сельское хозяйство, уже сегодня могут работать на этом рынке.

«Я вспоминаю первые дискуссии с Еврокомиссией относительно квоты на поставки зерна, где нам рисовали цифру 10 тыс. тонн, тогда мы просто улыбнулись и ушли из-за стола переговоров», - сказал Азаров. Он отметил, что после засухи 2010 года Украина на этот рынок поставила 500 тыс. тонн.

«Сейчас без всяких квот, без всяких разрешений мы поставляем несколько миллионов и потребность значительно больше», - сказал он.

Также, по его словам, Украина сможет занять свою нишу на рынке металлов, так как модернизирует свое производство.