В Египте запретили движение Братья-мусульмане

Кроме того, по решению суда исламистская ассоциация, действующая с 1928 года, должна быть распущена, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как передают местные СМИ, подлежат аресту все финансовые активы и имущество "братьев" и подконтрольных им структур, включая офисы, представительства.

17 сентября 2013 года официальный представитель исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" Гихад аль-Хаддад был арестован в Каире.

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Сообщалось, что Аль-Хаддад будет отправлен в тюрьму "Тора", где содержатся арестованные ранее руководители "Братьев-мусульман", в том числе духовный лидер исламистов Мухаммед Бадиа.

В тот же день судебные власти Египта приняли решение заморозить финансовые счета ключевых руководителей "Братьев-мусульман".

Как сообщал УНИАН, армия Египта 3 июля на фоне волны народного недовольства властью представителей движения "Братья-мусульмане" отстранила от власти Президента Мухаммеда Мурси и объявила в стране переходный период. Практически сразу президент был арестован. Последовавшие кровопролитные протесты сторонников исламистов привели к очередному кризису в Египте.