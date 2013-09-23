Власенко утверждает, что Тимошенко не отказывалась ехать в суд

Об этом заявил ее защитник Сергей Власенко, который сегодня встретился с Тимошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, Власенко, ссылаясь на слова экс-премьера, информировал, что «сегодня в 7 утра в палату больницы «Укрзализныця», где находится Юлия Тимошенко, зашел руководитель Качановской колонии Игорь Колпащиков, один, без конвоя, а затем покинул палату под предлогом того, что ему необходимо дать распоряжения и не вернулся».

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Защитник подчеркнул, что Тимошенко уже из СМИ узнала о своем якобы отказе.

Власенко отметил, что «Юлия Тимошенко не отказывалась от доставки в помещение апелляционного суда, где проходило слушание о так называемых «устных указаниях».

«Юлия Владимировна подчеркнула, что тюремщики опять распространяют откровенную неправду», - отметил Власенко.

Ссылаясь на слова Тимошенко, он подчеркнул что «этим событиям было много свидетелей, и они могут это подтвердить».

Как сообщал УНИАН, утром 23 сентября Государственная пенитенциарная служба заявила, что Тимошенко опять отказалась ехать в суд на заседание по делу ЕЭСУ.

В частности, по данным ГПтС, сегодня утром работники Качановской колонии предложили Тимошенко проследовать к автомобилю конвоя, который ожидал ее возле ЦКБ № 5.

«Работники колонии информировали о готовности конвоя и предложили помощь, чтобы выйти к автомобилю», - отмечается в сообщении.

Однако, заявили в ГПтС, «осужденная к конвою так и не вышла».

О ее очередном отказе от этапирования составлен соответствующий акт, который передан в суд, добавили в пенитенциарной службе.