Сегодня ВР планирует освободить Дрижчаного

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть проект постановления об освобождении Игоря ДРИЖЧАНОГО от должности председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предусматривается рассмотрение вопросов о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Виктора КОРЖА, назначенного министром по вопросам семьи, молодежи и спорта, а также Василия ЦУШКО - министра внутренних дел.

Также парламент намерен рассмотреть законопроект об оппозиции.

Кроме того, в сегодняшней повестке дня планерного заседания - рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в закон Украины «О хозяйственных обществах» о снижении планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества)» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины что касается установления минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц».

Также депутаты рассмотрят проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам изучения ситуации в связи с проведением 26 ноября внеочередных выборов председателя города Кировограда.