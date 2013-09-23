Аpple за выходные продала 9 миллионов новых iPhone

Теперь акции Apple торгуются чуть ниже отметки в 500 долларов за штуку, что является максимумом с начала сентября. Впрочем, до исторического максимума в районе 700 долларов, достигнутому во второй половине 2012 года, им по-прежнему далеко, пишет Lenta.ru.

Тем не менее, рост акций Аpple позволил компании укрепить свои позиции самой дорогой публичной компании мира. Капитализация производителя iPhone оценивается в 450 миллиардов долларов. Его основной конкурент — нефтяная ExxonMobil — отстает от Apple на 50 миллиардов.

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О продаже девяти миллионов устройств первым сообщило агентство Bloomberg, которое сослалось на подсчеты самой Apple. По данным издания, аналитики рассчитывали на продажу 5-7,5 миллиона «айфонов».

Apple представила iPhone 5s и iPhone 5c в начале сентября, а в продажу они поступили 20-го. Примечательно, что сразу после презентации новых смартфонов акции компании просели и сейчас лишь вернулись к уровням начала месяца. Всего за 30 дней с конца августа акции Apple подешевели приблизительно на процент.