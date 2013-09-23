Азаров продолжает заявлять о готовности принять часть положений ТС

Об этом заявил премьер Николай Азаров в интервью телеканалу "Вести24", сообщает РИА Новости.

Украина в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" планирует подписать с ЕС соглашение об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли. Российская сторона ранее заявляла, что Таможенному союзу в этом случае придется принять защитные меры.

По теме: Медведев назвал политику Киева "лукавством" и "запудриванием мозгов"

"Мы готовы к целому ряду предложений присоединиться. Украина придает очень большое и важное значение сотрудничеству с Таможенным союзом", - сказал Азаров, отметив, что собирается лично принять участие в работе Высшего экономического совета ТС, который в среду пройдет в Астане.