Азаров продолжает заявлять о готовности принять часть положений ТС

09:54, 23 сентября 2013
Политика
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Украина придает большое значение сотрудничеству с Таможенным союзом и готова присоединиться к целому ряду положений ТС, несмотря на то, что планирует создать зону свободной торговли с ЕС.

азаров

Об этом заявил премьер Николай Азаров в интервью телеканалу "Вести24", сообщает РИА Новости.

Украина в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" планирует подписать с ЕС соглашение об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли. Российская сторона ранее заявляла, что Таможенному союзу в этом случае придется принять защитные меры.

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"Мы готовы к целому ряду предложений присоединиться. Украина придает очень большое и важное значение сотрудничеству с Таможенным союзом", - сказал Азаров, отметив, что собирается лично принять участие в работе Высшего экономического совета ТС, который в среду пройдет в Астане.

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