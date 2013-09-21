Азаров считает, что газовые контракты 2009 года невыгодны обеим сторонам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на 10-й Ялтинской экономической стратегии, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что высокая цена на газ привела к тому, что за три года мы значительно сократили закупки российского голубого топлива. "И сегодня мы говорим своим российским партнерам, что, если контракт 2009 года не будет изменен, мы будем и дальше снижать закупки. Россия от этого проиграет, потому что потеряет крупного потребителя газа. Украина от этого также проиграет, потому что будет тратить значительные средства для обеспечения себя газом из других источников", - пояснил глава правительства.

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Премьер-министр обратил внимание, что сегодня Украина осуществляет серьезные преобразования, связанные с диверсификацией поставок, увеличением добычи собственных нефти и газа, возвращением к разработке законсервированных месторождений, начала разработку сланцевых месторождений. "В результате реализации новых технологий это позволит добывать нам значительные объемы газа", - подытожил он.