Командира разбившегося под Донецком самолета могут посадить на 10 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, следователи установили, что через свои неосторожные действия, выразившиеся в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, командир экипажа совершил уголовное преступление.

Обвинительный акт в отношении командира воздушного судна направлено в суд.

"В случае подтверждения судом вины работника воздушного транспорта ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета по предварительным данным находились 52 человека (8 членов экипажа), пять погибли. На сегодняшний день известно, что 31 человек обратился за помощью к медикам, из них 9 - находились на стационарном лечении в больнице.