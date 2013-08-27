На Харьковщине экскаватор чуть не взорвал 250-килограммовую авиабомбу

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, информация об опасной находке, которая была обнаружена в центре Валков на проспекте Советской Армии на расстоянии 4 м от автодороги «Киев-Харьков» поступила на номер «101» вчера, 26 августа.

По теме: В Виннице вблизи двух АЗС взорвали 250-килограммовую авиабомбу

При проведении механизированных земляных работ с глубины 3 м экскаваторщик изъял на поверхность земли большой металлический предмет. Присмотревшись внимательно, рабочие поняли, что имеют дело с взрывоопасным предметом, похожим на авиационную бомбу. Кроме того люди поняли, что минутой ранее экскаватор оторвал хвостовик бомбы. Рабочие прекратили все работы и вызвали пиротехников ГСЧС.

На место выявления прибыли пиротехники учебного центра аварийно-спасательной службы ГСЧС Украины, которые обследовали данный подозрительный предмет и идентифицировали его как немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны SD-250 весом в 250 кг. К тому же ее взрыватель находился на боевом взводе, взрыв мог произойти в любой момент.

Учитывая эти обстоятельства, немедленно было принято решение об эвакуации населения в радиусе 500 м и о перекрытии движения на автодороге «Киев-Харьков». Всего было эвакуировано около 500 человек (жители двух жилых пятиэтажек и частного сектора), прекращена работа рынка и всех объектов в этом радиусе.

После этого пиротехники с помощью специального манипулятора загрузили бомбу на пиротехнический автомобиль и в сопровождении Госавтоинспекции вывезли ее на специальную подрывную площадку. Там бомбу обезвредили. Пострадавших нет.