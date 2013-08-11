В Виннице вблизи двух АЗС взорвали 250-килограммовую авиабомбу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о выявлении предмета, похожего на взрывоопасный, поступила вчера, 10 августа.

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Проведенной специалистами ГСЧС идентификацией было установлено, что данным предметом является фугасная толстостенная немецкая авиационная бомба SD-250 времен Второй мировой войны. Боеприпас был отнесен ко 2-й категории, то есть его обезвреживание необходимо было проводить на месте, объяснили в пресс-службе.

Опасная находка находилась в поле на расстоянии 150 метров от объездной дороги и двух АЗС.

Сегодня, 11 августа, в 07.10 спасателями на месте выявления бомбы было начато проведение мероприятий по инженерному обеспечению подрывных работ. Для углубленной закладки боеприпаса с помощью экскаватора была выкопана траншея глубиной 3 м и длиной 15 м с насыпкой защитного вала.

Также была проведена эвакуация жителей 9 частных жилых домов и персонала двух АЗС (22 человека).

После этого на время проведения подрывных работ около 10 минут работниками Госавтоинспекции было перекрыто движение транспорта на объездной дороге в двух направлений.

В 10.08 обнаруженный боеприпас был обезврежен.

«После обследования места происшествия и прилегающей территории установлено, что вред не причинен, погибших и травмированных нет, движение автотранспорта возобновлено», - отметили в ГСЧС.

В целом в операции по обезвреживанию авиабомбы от ГСЧС были привлечены 14 человек личного состава, а также 5 единиц техники. Руководил операцией лично начальник Управления ГСЧС в области полковник службы гражданской защиты Руслан Шевчук, добавили в пресс-службе.