Вор-альпинист залезал в квартиры с крыши многоэтажки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района Киева, установлено, что кражи вор совершал в течение 2010-2012 годов на территории Деснянского и Оболонского районов Киева.

Днем, удостоверившись в том, что хозяев квартир нет дома, мужчина влезал на крыши многоэтажек и при помощи альпинистского снаряжения проникал в квартиру. Таким образом ему удалось обокрасть несколько квартир, которые расположены на 22-23 этажах.

В целом вор-альпинист завладел имуществом потерпевших на сумму более 150 тыс. грн.

Приговором Оболонского районного суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – «кража, соединенная с проникновением в жилище, причинившая значительный ущерб потерпевшему», и осужден к 3,5 годам лишения свободы.