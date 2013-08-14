BP подала в суд на США за отказ вести дела после аварии в Мексиканском заливе

Власти США в ноябре 2012 года временно приостановили заключение новых федеральных контрактов с BP и аффилированными компаниями, объяснив этот шаг тем, что "у BP нет достаточной интеграции бизнеса, что было продемонстрировано во время взрыва на платформе Deepwater Horizon и последующего разлива нефти и нашло свое отражение в последующем возбуждении уголовного дела", передает РИА Новости.

Приостановка является стандартной практикой и должна продлиться до тех пор, пока BP не предоставит ведомству достаточные доказательства, что она соответствует федеральным бизнес-стандартам США. Компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для правительства США, в частности, для военных структур.

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В иске, поданном ВР в суд в Техасе, утверждается, что этот запрет нанес компании "непоправимый ущерб". Как заявляет ВР, запрет несправедливо коснулся и 21 ее подразделения, не имеющего никакого отношения к катастрофе в Мексиканском заливе.

Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 года. В результате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылились 4,9 миллиона баррелей нефти. Компания оценивает выплаты по всем претензиям, связанным с аварией, более чем в 42 миллиарда долларов.