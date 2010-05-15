Президент США обрушился с критикой на нефтяные компании

Президент США Барак Обама подверг резкой критике компании, причастные к крупномасштабному разливу нефти в Мексиканском заливе, за публичное перекладывание вины друг на друга, напоминающее, по словам Обамы, "нелепый спектакль", сообщает Радио "Свобода".

Обсудив со своим кабинетом меры по минимизации ущерба от нефтяного пятна в Мексиканском заливе, Барак Обама заявил, что разделяет "гнев и досаду" американцев в связи с надвигающейся экологической катастрофой. Он сказал, что возмущен заявлениями, с которыми выступили на недавних слушаниях в Конгрессе руководители трех компаний, причастных к аварии на буровой вышке.

"Должен сказать, что я не могу уважительно отозваться о том, что, на мой взгляд, выглядело как нелепый спектакль. На слушаниях в Конгрессе по данному вопросу руководители компаний BP, Transocean и Halliburton перекладывали ответственность друг на друга, пытаясь снять ее с себя" - сказал Обама.

По словам Обамы, каждая сторона должна взять на себя ответственность за катастрофу, и что сам он не успокоится, пока не будет остановлен выброс нефти в Мексиканской залив.

20 апреля в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon, которая принадлежала компании British Petroleum, по неустановленным пока причинам произошел взрыв. В результате него погибли 11 человек, а сама платформа получила сильные повреждения и затонула. По предварительным данным, ежедневно в воду попадает около 760 тысяч литров нефти, однако точную оценку масштабам экологической катастрофы пока дать невозможно.