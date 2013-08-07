В Черновицкой области столкнулись автобус и КамАЗ, есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в Госавтоинспекции Черновицкой области, сегодня, 7 августа, в 17.00 на автодороге «Черновцы-Хотин» 27-летний водитель автомобиля КамАЗ, житель села Волока Глубокского района Черновицкой области, осуществляя маневр разворота, допустил столкновение с автобусом «Эталон», который под управлением 56-летнего водителя следовал по маршруту «Черновцы-Волочиск» в направлении города Хотина.

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По предварительной информации, автобус был заполнен людьми. На место аварии прибыли несколько машин «скорой помощи».

В результате ДТП два человека госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.