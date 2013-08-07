Начальник райуправления ГАИ устроил ДТП: женщина с ребенком - в больнице

В Арбузинском районе Николаевской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 29-летняя женщина и ее 5-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

По данным управления, 6 августа около 20.30 на 103-м километре трассы «Ульяновка-Николаев» вследствие нарушения правил дорожного движения водителем «ВАЗ-2170 «Priora» при проезде перекрестка, произошло боковое столкновение его автомобиля с Daewoo Lanos.

Для деблокирования пострадавших привлекались сотрудники 28-ой Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Николаевской области. Из Daewoo Lanos извлекли двух пострадавших пассажиров.

29-летняя жительница села Полянецкое Уманского района - пассажирка Daewoo Lanos была доставлена в хирургическое отделение специализированной медико-санитарной части №2 города Южноукраинска с диагнозом «закрытый перелом верхней части правого бедра, скальпированная рана затылочной области, ушибленная рана лба». Состояние потерпевшей медики оценивают как стабильно тяжелое.

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Пятилетний сын женщины с диагнозом «закрытый перелом верхней части правого бедра, тупая травма живота» в данный момент находится в реанимационном отделении СМСЧ-2 Южноукраинска. Его состояние также оценивается медиками, как стабильно тяжелое.

Отмечается, что дополнительно были привлечены службы Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа райотдела милиции. По данному факту ведется следствие.

Как уточнили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Николаевской области, в автомобиле «ВАЗ-2170 «Priora» в момент совершения аварии находился начальник Арбузинского управления ГАИ майор милиции Дмитрий Власюк.

В то же время, местные СМИ ссылаясь на слова очевидцев, сообщают, что за рулем «ВАЗ-2170 «Priora» находился начальник Арбузинского управления ГАИ, который был в состоянии алкогольного опьянения. В частности, по словам очевидца, виновник ДТП якобы в пьяном виде несколько раз пытался бежать с места происшествия, что запечатлено на видео, а потом обвинил в аварии свою жену, которая якобы находилась за рулем транспортного средства.