Украина получает гуманитарную помощь медоборудованием, одеждой и иконами

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Также гуманитарная помощь поступала из Австрии, Бельгии, Беларуси, Болгарии, Англии, Греции, Дании, Израиля, Индии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Норвегии, ОАЭ, России, Турции, Венгрии , Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Японии, пишет Тиждень.ua

По состоянию на 30 июля 2013 года в Минсоцполитики согласовали 798 заявок (с 1496) на передачу в Украину гуманитарной помощи: грузов (577 заявок), денег (11 заявок), автомобилей (203 заявок) и услуг (7 заявок).

Более всего гуманитарной помощи поступило в Киев (100), во Львовскую (59), Ривненскую (54), Волынскую (49) и Закарпатскую области (45).

Меньше всего - в Николаевскую (2), Черновицкую (2), Херсонскую (3) области.

Анализ соответствующих приказов показывает, что больше всего гуманитарной помощи поступило в медицинские учреждения, детские дома, а также - к религиозным организациям.

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С грузов больше всего в течение этого времени передавали медицинского оборудования, одежды и обуви, мебели, предметов быта и даже икон.