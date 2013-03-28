Королевская разобралась с грузами, застрявшими на таможне

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, во время брифинга министр социальной политики Наталия Королевская отметила, что грузы были проверены с привлечением других министерств – в первую очередь МВД и Министерства доходов и сборов.

По словам Н.Королевской, Минсоцполитики внедрило три режима прохождения грузов, которые условно разделяются на «зеленый», «желтый» и «красный» коридоры.

«По «зеленому» коридору идет груз, который не вызывает замечаний у других министерств. В первую очередь - это грузы, предназначенные для государственных учреждений, которые занимаются социальным обслуживанием уязвимых категорий граждан, для больниц, детских домов и тому подобное. По «желтому» коридору идут грузы, которые вызывают определенные сомнения. «Красный» коридор – для грузов, которые не содержат признаков гуманитарной помощи или предназначены для получателей, которые раньше имели проблемы с законом», – отметила она.

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При этом министр проинформировала, что в отношении всех социально важных грузов уже приняты положительные решения. В частности, согласованы грузы для Украинского центра контроля над социально опасными болезнями Минздрава, Всеукраинского центра контроля над туберкулезом Минздрава, Международной диабетической ассоциации Украины, Сумской областной клинической больницы и тому подобное.

Вместе с тем Н.Королевская отметила, что МВД осуществляет уголовное производство по статьям 364 (злоупотребление служебным положением) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины относительно ввоза коммерческих грузов под видом гуманитарной помощи Волынским областным благотворительным фондом «Темпера».

«В 2011-2012 годах служебные лица фонда ввезли 622 тонны грузов задекларированной стоимостью 7,8 миллиона гривень. Это была одежда, обувь, игрушки. Этот товар передавался на реализацию предпринимателям в Волынской и соседних областях. По предварительным подсчетам, это нанесло ущерб государству на 2,1 миллиона гривень», - сказала она.

В целом, в 2012 году, как отметила министр, стоимость ввезенной в Украину гуманитарной помощи оценивается почти в 57 млн дол. При этом, по оценкам экспертов, значительная ее часть – контрабанда.

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«Среди последних обращений нас также заинтересовал ряд грузов. Сегодня в Украину как гуманитарную помощь предлагают ввезти 148 автомобилей. Среди них 53 дорогих авто (в частности, 24 «Фольксвагена», 11 «Мерседесов», 6 «Ауди», 5 «Тойот», 1 «Лексус»). По каждому из них нужно разбираться отдельно», – отметила Н.Королевская.

«Я понимаю, что те лица, которые заинтересованы во всевозможных непрозрачных схемах вокруг гуманитарной помощи, сейчас пытаются дискредитировать нашу работу. Но, невзирая на это, мы решительно настроены сделать процедуру ввоза гуманитарной помощи максимально прозрачной», - сказала она.

В сообщении также отмечается, что за февраль-март Минсоцполитики получило более 450 обращений относительно признания грузов «гуманитарной помощью». Решения приняты по 254 обращениям.