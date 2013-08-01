Нацбанк рекомендует не доверять деньги форексным компаниям

Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

Согласно сообщению, в ответ на многочисленные обращения граждан о возникновении проблем при проведении арбитражных операций на условиях маржинальной торговли через форексные компании, Нацбанк сообщил, что проведение таких операций является исключительным правом банков, что регулируется постановлением НБУ от 3 августа 2012 года №327.

В то же время, граждане продолжают пользоваться услугами и доверять свои средства ненадежным компаниям и форексным клубам, не задумываясь над вопросом их легитимности. По информации регулятора, большинство форексных компаний работают в сфере информационных услуг, заключая договоры с клиентами через оффшорную иностранную компанию, которая не несет юридической и финансовой ответственности. "Особенности оффшорной деятельности таких компаний позволяют им реализовывать недобросовестную политику, что приводит к возникновению дополнительных рисков для клиентов. Так клиентские заявки часто выполняются по нерыночным курсам или вообще не выполняются. Клиенты часто несут потери в результате невозврата полученной прибыли", - говорится в сообщении НБУ. Кроме того, как отмечается в сообщении, оффшорный статус позволяет таким компаниям без особых проблем прекратить свою деятельность, в результате чего клиент не сможет вернуть свои средства.

По мнению Нацбанка, на сегодняшний день именно банки имеют все необходимое техническое обеспечение и квалифицированных специалистов для проведения таких операций на международных рынках, и в то же время являются наиболее прозрачными учреждениями на финансовом рынке, механизм надзора и контроля за которыми налажен на высоком уровне. Кроме того, пользуясь услугами банков, клиенты могут контролировать и проверять движение своих средств через собственные банковские счета, что обеспечивает сохранность средств от недобросовестных действие финансовых посредников.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №327 от 3 августа 2012 года урегулировал вопрос о предоставлении услуг физическим лицам в сфере осуществления арбитражных операций на условиях маржинальной торговли.

Арбитражные сделки на условиях маржинальной торговли - это безналичные операции по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту с целью получения прибыли от изменения валютного курса на международном валютном рынке. Ранее такие операции осуществлялись как через банковский сектор, так и через отдельные фирмы и форексные клубы, которые не имели на это соответствующих разрешений, лицензий и практически не несли перед клиентами никакой ответственности.