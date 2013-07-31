Адвокат: Мельника готовят к операции на сердце

Ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, которого подозревают в получении взятки, не привезут сегодня в суд, который должен избрать ему меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед заседанием суда сообщил адвокат подозреваемого Руслан Мисюна.

«Петр Мельник находится в реанимации районной больницы в городе Буча. Его готовят к операции на сердце. Операция состоится сегодня», - сообщил Мисюна.

Между тем, адвокат не уточнил, какой именно диагноз у Мельника.

Также Мисюна заявил, что 30 июля, около 21.00 вечера, следователь пытался провести незаконные следственные действия в палате его подзащитного.

“Следователь в 21.00 пытался проникнуть в реанимацию. Медицинский персонал ему препятствовал, но он проигнорировал их и зашел в палату к моему подзащитному. Он проводил какие-то незаконные действия. Я не знаю, что они там делали, меня туда не приглашали. Он пробыл там с 21.00 до 22.00”, - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 30 июля ректора Национального университета Государственной налоговой службы Мельника забрала из Печерского райсуда Киева карета “скорой помощи”

“Скорую” вызывали родственники Мельника.

Врачи на носилках вынесли Мельника из здания суда и повезли его в больницу. Однако не уточнили, в какую именно.

Правоохранители задержали Мельника 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за вступление их родственников в ВУЗ, которым он руководит.

Печерский райсуд Киева должен принять решение об избрании Мельнику меры пресечения.

29 июля суд не смог избрать задержанному ректору меру пресечения, и в заседании суда был объявлен перерыв. Во время судебного заседания Мельнику также вызывали скорую помощь.

Суд также перенес на 31 июля рассмотрение дела об избрании меры пресечения для Мельника.

Председательствующая судья объявила перерыв в заседании суда из-за разногласия заключений медицинской экспертизы со стороны следователя и со стороны защитников подозреваемого.

В частности, защита Мельника настаивает, что состояние его здоровья средней степени тяжести, и он не может принимать участие в судебном заседании. В свою очередь прокурор заявил, что Мельник может присутствовать на заседании суда, и врачи, присутствующие в здании суда, могут это подтвердить.

На заседании суда 30 июля ректора доставили на "скорой". Подозреваемый во время судебного заседания лежал на скамье.