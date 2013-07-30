Мельника из суда забрала «скорая» - прокуратура угрожает принуждением

Ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, которого подозревают в получении взяток, забрала из Печерского райсуда Киева карета “скорой помощи”

Как передает корреспондент УНИАН, “скорую помощь” вызвали родственники Мельника.

Врачи на носилках вынесли Мельника из здания суда и повезли его в больницу. Однако не уточнили, в какую именно.

Медицинский персонал кареты “скорой помощи” отказался предоставлять комментарии журналистам относительно состояния здоровья Мельника.

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В свою очередь прокурор заявил, что завтра Мельника принудительно привезут на заседание суда, если он не появится без уважительной причины.

Если задержанный по подозрению во взяточничестве ректор Налогового университета Петр Мельник завтра без уважительной причины не появится в Печерскому суду, его могут принудительно доставить на судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания суда заявил журналистам прокурор Максим Лавринюк.

“Появится ли завтра подозреваемый в суд, могут сказать лишь врачи. Сейчас решается вопрос относительно того, где проведут обследование Мельнику”, - сказал Лавринюк.

Прокурор отметил, что если Мельник не появится завтра в Печерском суде без уважительных причин, его, возможно, принудительно приведут на заседание суда. Также прокурор отметил, что не известно, кто вызывал карету “скорой помощи” “Борис”, которая доставила Мельника в суд.

Между тем сотрудники “скорой помощи” из клиники “Борис” отметили, что их направило к Мельнику руководство. В то же время следователь отказался от комментариев прессе.

В свою очередь адвокаты Мельника заявляют, что их подзащитный завтра прибудет на заседание суда, если врачи позволят ему принимать в нем участие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил адвокат Мельника Александр Назаренко.

“Мой подзащитный завтра прибудет в Печерский суд, если медицинские эксперты позволят ему принимать участие в судебном заседании”, - сказал адвокат.

В то же время Назаренко отметил, что не знает, кто именно будет проводить медицинскую экспертизу.

“Это будут решать сегодня следователи”, - сказал он.

По словам адвоката, сегодня на судебное заседание Мельника привезли принудительно, перед этим накололи препаратами, которые не были согласованы.

“Мельник сегодня жаловался, что у него давление 200 на 100. Приехала коммерческая бригада “скорой помощи” “Борис”, наколола его медицинскими препаратами, которые не были согласованы ни с ним, ни с его родственниками. Причем в сегодняшнем судебном заседании не было установлено, кто вызывал и оплачивал услуги компании “Борис”, - сказал Назаренко.