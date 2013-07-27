В Харькове будут судить 5 милиционеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова со ссылкой на следователя по особо важным делам прокуратуры города Юрия Билецкого, следствие по делу завершено, обвинительный акт на прошлой неделе направлен в Ленинский районный суд.

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Перед судом предстанут 5 милиционеров: четверо из подозреваемых оперативных сотрудников имеют звание капитана, а пятый – майор.

По информации Билецкого, следствие установило, что 30 апреля подозреваемые незаконно задержали 38-летний мужчину, применяя при этом наручники и физическое насилие. Доставив потерпевшего в помещение городского управления милиции, они вынудили его подписать документы, в соответствии с которыми у мужчины якобы был изъят пакет с марихуаной.

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После этого потерпевшего еще несколько часов держали в помещении управление, требуя у него 5 тыс. долларов и угрожая в случае отказа составить ложные материалы относительно его участия в незаконном обороте наркотиков. Поскольку указанной суммы у мужчины не было, милиционеры заставили его продать автомобиль через подставное лицо, а средства за автомобиль в сумме 5 тыс. дол. присвоили.

Билецкий отметил, что, согласно обвинительному акту, милиционерам инкриминируется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 УКУ), вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, служебным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УКУ), и превышение власти и служебных полномочий, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 УКУ).

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Им угрожает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штраф от пятисот до тысячи не облагаемых минимумов доходов граждан (8,5–17 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, в мае в Харькове за превышение власти были задержаны четыре капитана городского управления милиции.

В прокуратуру на незаконные действия милиционеров пожаловался харьковчанин. Заявитель сообщил, что в кафе, где он отдыхал с семьей, ворвались оперативники, надели на него наручники, при задержании повредили шейные позвонки, доставили в городское управление милиции, удерживали длительное время, затем потребовали передать иномарку подставному лицу за непривлечение ее владельца к уголовной ответственности якобы за незаконный оборот наркотиков. Заявитель вынужден был дать расписку о продаже иномарки и получении 5 тысяч долларов.

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Сведения о происшествии были внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, сопровождавшееся насилием).