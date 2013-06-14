В Кривом Роге две милицейские «шишки» торговали наркотиками

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Днепропетровской области, по данному факту прокуратура Кривого Рога начала уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотиков по предварительному сговору лиц).

«В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, детали будут сообщены позднее», - отметили в прокуратуре.

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В то же время, как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах Кривого Рога, подозреваемые в сбыте наркотических веществ – начальник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Терновского райотдела внутренних дел и его заместитель. По информации источника, подозреваемых милиционеров задерживали во время спецоперации в помещении Терновского РОВД сотрудники спецназа СБУ «Альфа» и прокуратуры.

Собеседник агентства также сообщил, что в настоящее время Саксаганский районный суд Кривого Рога решает вопрос об избрании задержанным милиционерам меры пресечения.