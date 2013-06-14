МВД "перетрясет" борцов с наркотиками

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, об этом сказал начальник Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков (БНОН) Министерства внутренних дел Украины Олег Школьный.

Он отметил, что, “к сожалению, приходится констатировать факты выявления работников милиции, которые, предавая интересы службы, сами совершают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков”. По его словам, “по всем таким случаям открываются уголовные производства, причины и условия этих фактов становятся предметом острого реагирования МВД”.

По теме: В Полтаве почти весь отдел борьбы с наркотиками состоял из «оборотней»

По словам Школьного, “в июле текущего года запланирована внеочередная аттестация работников подразделений БНОН, во время которой будут определены те работники, которые не в состоянии эффективно работать в борьбе с наркопреступностью”.

Школьный отметил, что “принципиальной позицией МВД является не погоня по количественными показателями, а качественное документирование квалифицированных преступлений, которые действительно представляют опасность для общества и государства”. По его словам, количество уголовных дел в отношении наркозависимых лиц (за хранение наркотиков) в течение 5 месяцев 2012 года составляло 11,3 тыс., а за аналогичный период текущего года – всего 7 тыс., что почти на 4 тыс. меньше.

Школьный сообщил, что в настоящее время идет разработка законодательства об уголовных проступках, в рамках которой рассматривается вопрос о декриминализации нетяжких преступлений в сфере контроля за оборотом наркотиков.

Начальник Управления БНОН МВД сообщил, что в течение 2013 года раскрыто 107 случаев склонения к наркомании, в том числе 17 – совершенных отношении несовершеннолетних.

По теме: В Киеве милиционеры торговали конфискованными наркотиками

Школьный подчеркнул, что основные усилия подразделений, которые занимаются борьбой с наркопреступностью, направлены на выявление наркосбытчиков, организованных преступных групп, каналов и источников поступления наркотиков, а также на их изготовление. “Об этом свидетельствуют ликвидированные органами внутренних дел 52 межрегиональных и международных канала”, - сказал он.

По словам Школьного, работниками УБНОН МВД задержаны два жителя Херсонской области, которые занимались сбытом марихуаны в крупных размерах. “У задержанных стражи порядка изъяли почти 160 кг готового наркотического зелья, цена которого, по ценам черного рынка, более 3,2 млн грн, что составляет 128 тыс. доз наркотика. Кроме того, у задержанных изъято еще и 1,5 тыс. кустов конопли, которую они выращивали в горшках”, - сказал он.