В Харькове капитана и подполковника милиции поймали на торговле наркотиками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили прокурор Харькова Евгений Попович и заместитель начальника Управления СБУ в Харьковской области Виктор Коломиец.

По словам Поповича, 11 июня работники прокуратуры и СБУ задержали двух сотрудников милиции – капитана и подполковника милиции, в возрасте 34 и 35 лет. Их подозревают в сбыте на территории Харькова сильнодействующих наркотических веществ и психотропных веществ – трамадола и MDPV.

Прокурор отметил, что у милиционеров изъято 7 тыс. таблеток трамадола и 500 г синтетического сильнодействующего психотропного препарата MDPV. По приблизительным подсчетам, стоимость изъятых наркотиков составляет 200 тыс. грн.

Попович сообщил, что материалы дела зарегистрированы в ЕРДР еще в апреле 2013 года, однако правоохранительные органы в течение двух месяцев вели негласные следственные действия и документировали факты торговли. «В течение двух месяцев до момента реализации нами - следователями прокуратуры, процессуальным руководителем, оперативными сотрудниками Службы безопасности - проводились необходимые меры до момента пресечения действия», - сказал он.

В свою очередь Коломиец отметил, что задержанные сотрудники милиции лично изымали наркотические вещества во время исполнения своих служебных обязанностей, «но не оформляли в установленном процессуальном порядке, а прятали их по месту жительства своих родных».

Сейчас милиционерам предъявлено сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 307 (сбыт особо опасных наркотических и психотропных веществ) УК Украины и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью и служебными полномочиями работником правоохранительных органов) УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Прокуратура будет хлопотать перед судом об избрании в отношении милиционеров меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.