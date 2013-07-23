Украинские вертолетчики перебазировались из Либерии в Кот-д'Ивуар

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, летный состав 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины Миссии ООН в Либерии под командованием командира звена подполковника Юрия Сокорского на вертолетах Ми-24 преодолел 330-километровое расстояние от либерийского международного аэропорта «Робертсфилд» и успешно совершил приземление на аэродроме «МАН» Республики Кот-д’Ивуар. “Перелет трех транспортно-боевых вертолетов Ми-24 в соседнюю западноафриканскую страну стал заключительным этапом в создании отдельной авиационной группы 56-го отдельного вертолетного отряда для участия в операции ООН в Кот-д’ Ивуаре”, - сказано в сообщении.

МОУ отмечает, что в установленный руководством Миссии ООН и Вооруженных Сил Украины срок были перебазированы личный состав, имущество, вооружение, специальная и авиационная техника. В состав отдельной группы вошли 38 военнослужащих и три вертолета Ми-24.

В сообщении отмечается, что украинские военные вертолетчики под флагом ООН будут выполнять демонстрационные полеты в районы ответственности, патрулирование вдоль границ страны, будут проводить воздушную разведку, сопровождение конвоев и авиационную поддержку наземных войск ООН.

Начальник штаба сил Миссии ООН в Либерии бригадный генерал Ван Русен отметил, что «перебазирование отдельной авиационной группы в Республику Кот-д’Ивуар прошло на высоком профессиональном уровне с соблюдением всех норм безопасности”. Он выразил уверенность, что “пребывание украинских миротворцев в кот-д’ивуаровском небе принесет стабильность и мир для местного населения».

По теме: На Банковой заявляют, что сознательно не отпускают миротворцев в Либерию

Как сообщал УНИАН, 16 января 2013 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №15-VIІ «Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в Операции ООН в Кот-д’ Ивуаре и трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре». Как известно, закон был принят 10 января Верховной Радой Украины 266 голосами народных депутатов. В законе сказано, что миссия должна работать “в сроки, которые установлены Советом Безопасности ООН”.

В приложении к закону Президент Украины предлагает “направить для участия Украины в Операции ООН в Кот-д’Ивуаре и трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре в сроки, устанавливаемые Советом Безопасности ООН, национальный контингент общей численностью до 130 военнослужащих из числа национального контингента, действующего в составе Миссии ООН в Либерии”.

С 2003 года Украиной в составе Миссии ООН в Либерии (МООНЛ) развернут 56-й отдельный вертолетный отряд Вооруженных Сил Украины. В настоящее время, по предложению Совета Безопасности ООН и учитывая снижение уровня внутренних и внешних военных угроз для Либерии, начиная с октября 2012 года по июль 2015 года планируется масштабное сокращение воинского компонента – выведение около 4200 из имеющихся на сегодняшний день 7952 военных. Выведению будут подлежать, в частности, пехотные батальоны (Пакистан, Бангладеш, Китай и другие), а также ударное вертолетное подразделение (три вертолета Ми-24) из состава 56-го ОВО ВСУ (восемь военно-транспортных Ми-8 будут оставаться в составе МООНЛ).

По теме: ВР дала добро на отправку украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар

В связи с этим Секретариат ООН обратился к правительству Украины с просьбой рассмотреть возможность передислокации на постоянной основе трех боевых вертолетов Ми-24 из состава 56-го ОВО ВСУ в состав Операции ООН в Кот-д’ Ивуаре и возможность их привлечения к выполнению задач на территории как Кот-д’Ивуара, так и соседней Либерии.

Передислокация ударного вертолетного подразделения (три Ми-24) из состава 56-го ОВО ВСУ санкционирована резолюцией Совета Безопасности ООН № 2062 (2012) от 26 июля 2012 года.

Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1609 (2005) от 24 июня 2005 года определен механизм взаимной оперативной поддержки между миссиями ООН в Либерии и Кот-д’ Ивуаре, который, в частности, предусматривает возможность осуществления трансграничных операций в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’ Ивуаре.

Операция ООН в Кот-д’ Ивуаре осуществляется в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1528 (2004) от 27 февраля 2004 года.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 2062 (2012) от 26 июля 2012 года, срок действия мандата операции ООН в Кот-д’ Ивуаре продлен на очередной годовой период до 31 июля 2013 года.