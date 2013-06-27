На Банковой заявляют, что сознательно не отпускают миротворцев в Либерию

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Президента.

«Решение о направлении дополнительного национального персонала находится в процессе проработки для полного выяснения соответствия уровня подготовки работников МВД всем возможным заданиям в Либерии, в том числе и изменении ситуации в стране», - отмечается в комментарии.

В пресс-службе отмечают, что Администрация Президента Украины рассматривает вопрос направления украинских миротворцев, не только учитывая международный имидж страны, а в первую очередь - учитывая вопросы безопасности украинских военнослужащих, в данном случае - на территории с относительной стабильностью.

«Поэтому принятие решения о направлении дополнительного национального персонала (из числа лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел) общей численностью до 180 человек для участия Украины в миссии ООН в Либерии задержано в Администрации Президента Украины сознательно», - отмечается в комментарии.

В АП отмечают, что на данный момент ситуацию в Либерии специалисты называют относительно стабильной, однако существующие проблемы в экономике, сферах безопасности и правопорядка и несостоятельность на сегодняшний день национальных институтов самостоятельно их решить создают напряжение в обществе и приводят к демонстрациям и акциям протеста населения.

Другим весомым негативным фактором является значительное количество беженцев на территории страны, особенно в приграничных с Гвинеей и Республикой Кот-д’Ивуар районах, вызванное прошлогодним вооруженным конфликтом в Кот-д’Ивуаре, и противоправная деятельность групп вооруженных боевиков на границе Либерии и Кот-д’Ивуара, которую так и не удалось прекратить.

Кроме того, система правоохранительных органов страны (национальная полиция Либерии) функционирует на низком уровне и, невзирая на снижение преступных проявлений в столице, все так же нуждается в помощи со стороны международных организаций, прежде всего полицейского компонента миссии, в укреплении потенциала работников полиции, в совершенствовании программ их подготовки и достижении готовности к обеспечению безопасности в стране самостоятельно.

«Таким образом, общая общественно-политическая ситуация и безопасность в Либерии определяется как относительно стабильная, но в то же время нуждается в дальнейшем контроле со стороны международных организаций», - сказано в комментарии.

В АП напоминают, что за время миссии Украины в Либерии погибли 5 военнослужащих из состава Вооруженных сил Украины. Из них четверо погибли в результате несчастных случаев, один умер от малярии по возвращении в Украину.

Относительно 2 млн грн, направленных на подготовку военнослужащих, в АП отметили, что они не потрачены напрасно - военнослужащие повысили свою квалификацию, освоили новые виды техники и экипировки, что поможет им при выполнении обязанностей в последующих миротворческих миссиях.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, газета «КоммерсантЪ-Украина» со ссылкой на источники в МВД, написала, что государство сорвало установленные сроки отправки подразделения МВД для участия в миротворческой миссии в Либерии. Предусматривалось, что первая группа миротворцев будет отправлена в эту страну в мае, а основная группа должна была вылететь в середине июня. Всего в Либерию планировалось направить 140 миротворцев для обучения местной полиции, охраны персонала и объектов ООН, а также морского порта и аэродрома, куда доставляются грузы для миссии.

По словам источника издания, еще в марте в Украину планировалось прибытие инспекторов ООН для оценки качества подготовки миротворцев. "Мы дважды переносили срок их приглашения в Украину. В итоге из штаб-квартиры ООН пришло письмо, в котором отмечалось, что в ООН готовы ждать, но главное, чтобы мы выполнили свои обязательства и отправили своих сотрудников в состав миссии. Мы ответили, что у нас нет соответствующей нормативной базы", - сообщил источник. Согласно закону, предложения об участии Украины в миротворческих миссиях вносятся МИДом при согласовании с профильным министерством, затем Президент принимает решение об отправке контингента. "МИД направил соответствующий документ в Администрацию Президента, где он благополучно застрял", - сказал собеседник издания. В мае руководство ООН обратилось к Президенту Виктору Януковичу с просьбой ускорить процесс принятия решения об отправке миротворцев, но ответа не последовало. В итоге 7 июня в МИД пришло письмо из ООН, в котором организация "поблагодарила Украину за участие в миссии" и предложила "готовиться к другим миссиям" в случае "появления соответствующих предложений", писала газета.