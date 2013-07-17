Украина и Россия договорились о СП по производству самых больших самолетов в мире

Об этом в эфире «5 канала» заявил вице-премьер министр Юрий Бойко.

«Было принято решение по созданию совместного предприятия по строительству Ан-124 - это самолет" Руслан ", самый большой самолет в мире. Мы получили поручение от премьер-министров обеих стран о подписании учредительных документов уже в сентябре на комитете по реформам », - заявил Бойко.

Как сообщал УНИАН, 7 августа 2012 заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь на совещании о развитии региональных авиаперевозок пассажиров с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заявил, что Минпромторг РФ намерен внести изменения в самолеты линейки Ан без согласования с Украинская разработчиками.

«В международной практике ИКАО (Международная организация гражданской авиации) существуют правила, согласно которым не только разработчик, но и эксплуатант имеет право вносить незначительные изменения в конструкцию самолета, в частности ремоторизацию и то другое», - сказал Слюсарь. По его словам, это правило действует везде, в частности в Украине, которая успешно проводит доработку российских вертолетов, и делает это вопреки воле разработчика.

«Мы просим дать поручение нам, Минтранса, Международном авиационном комитета подобные доработки внести, что даст нам возможность и по Ан-124, и по всей Антоновский линейке получать дополнения к сертификату типа, осуществляя доработку самостоятельно, не спрашивая на это согласия антоновской фирмы», - сказал он, обращаясь к Медведеву. «За любую смену, за любую модификацию, за любую модернизацию мы платим большие деньги и загоняем себя все больше и больше в тупик», - пояснил он.