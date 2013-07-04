Эксперты рассказали о возможном будущем сервиса Webmoney в Украине

Такое мнение высказал на круглом столе «Вебмани, Яндекс.Деньги, Forex. Кто следующий?» гендиректор платежной системы «Глобал Мани» Александр Тютюн, передает РБК-Украина.

«Если у каждого из двух миллионов клиентов WebMoney на счету осталось 100 грн, то на счету должно находиться, по самым скромным подсчетам, 200 млн грн. Во всем мире электронные деньги работают так: есть банк-эмитент, на счету которого лежит определенная сумма. Эти деньги вообще запрещено как-либо использовать. И есть оператор, работающий с ними. Люди не должны отвечать за ваши проблемы. Забрали сервера или не забрали, арестовали имущество или нет - это не играло бы никакой роли для клиента, если бы система была официально зарегистрирована», - сказал Тютюн.

Он считает, что компания WebMoney запуталась в терминологии. «Необходимо определиться, кто же они все-таки. Если они - система электронных платежей, как заявлялось на протяжении десяти лет, - тогда они нарушили закон. Если работают по Гражданскому кодексу и просто выдают платежные поручения, тогда непонятно, как они участвуют в торговле. Называть деньги, даже виртуальные, платежным поручением нельзя. Пойдите в магазин и попробуйте там купить хлеба, заплатив трамвайными билетами», - подчеркнул Тютюн.

В то же время, старший аналитик WebMoney Ольга Дубинина отметила,что обвинения правоохранительных органов, предъявленные расчетной системе, которую она представляет, неправомерны. «Компания работает на рынке Украины десять лет в рамках Гражданского кодекса. Странные сейчас претензии к нам. Мы пытались зарегистрироваться в Нацбанке, но наше обращение осталось без ответа. Не было ни отказа, ни согласования», - сказала Дубинина.

Относительно того, что базы данных с клиентами и расчетами WebMoney находятся на серверах за пределами территории Украины и изъятие всех компьютеров в офисе компании делает невозможной получение и отправку денег у нас, Дубинина сказала: «Какой нормальный бизнес в этой стране будет хранить сервера?».

Однако, по мнению Александра Тютюна, молчание Нацбанка может быть вызвано именно тем фактом, что сервера находятся не на территории Украины. «Сервера платежной системы должны храниться только в той стране, в которой они работают. Да и вообще, отказ полуторагодичной давности (Нацбанка) - не повод перестать пытаться. Я могу предъявит переписку с Нацбанком и показать, сколько у меня было отказов до регистрации - ни в одной стране эта процедура не проходит просто. В Англии, к примеру, все еще строже. Ничего не имею против WebMoney, они замечательные. Но государственная регистрация необходима всем, кто хочет работать на рынке нашей страны», - резюмировал гендиректор «Глобал Мани».

На круглом столе также присутствовали основатель и директор интернет-магазина Zakaz.ua Егор Анчишкин, адвокат, партнер практики правовой безопасности бизнеса АО «Юскутум»Денис Овчаров, адвокат, партнер практики IT и медиа-права АО «Юскутум» Дмитрий Гадомский, председатель правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Татьяна Попова и директор компании Portmone Игорь Горин.

Напомним, 11 июня 2013 г. был наложен арест на счета компании WebMoney. Сотрудники налоговой службы изъяли тестовое оборудование в центральном офисе расчетной системы. Министерство доходов и сборов сообщило, что в существующем виде деятельность компании противоречит законодательству.