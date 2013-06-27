Генконструктор "Антонова" напомнил россиянам о катастрофе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе проходящей в Москве международной научной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы» заявил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

«Какие уникальные вещи происходят по самолету. Сейчас главный конструктор российской фирмы подписывает техническое задание на модернизацию наших самолетов. Это не шутка, это вопросы безопасности», - сказал глава «Антонова».

При этом Кива напомнил, что подобные шаги уже предпринимались в середине 90-х, когда российская сторона самостоятельно продлевала ресурс самолетов Ан, и это закончилось катастрофой и гибелью командования Ленинградского военного округа (18 декабря 1996 года при взлете с аэродрома Андреаполь в Тверской области потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-12. Находившиеся на борту лайнера 17 человек погибли. Среди них был командующий Ленинградским военным округом генерал-полковник Сергей Селезнев).

Кива подчеркнул, что спустя годы об этом забыли и «сейчас снова начинаются эти же игры».

Президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» отметил, что возобновление серийного производства этого самолета «по странному стечению обстоятельств» затормозилось, хотя были приняты совместные решения и проводились рабочие встречи на Ульяновском авиазаводе.

Кроме того, Кива сообщил, что в программе модернизации и производства Ан-124 задействовано 148 российских предприятий, которые дают около 250 тыс. рабочих мест.

По его словам, на сегодняшний день в РФ эксплуатируется 2443 самолета Ан.

В презентации Кивы отмечается, что в Минобороны РФ находится на вооружении 13 самолетов Ан-124.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа 2012 года заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь на совещании о развитии региональных авиаперевозок пассажиров с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заявил, что Минпромторг РФ намерен внести изменения в самолеты линейки Ан без согласования с украинскими разработчиками.

«В международной практике ИКАО (Международная организация гражданской авиации) существуют правила, в соответствии с которыми не только разработчик, но и эксплуатант имеет право вносить незначительные изменения в конструкцию самолета, в том числе ремоторизацию и так далее», - сказал Слюсарь.

По его словам, это правило действует везде, в том числе в Украине, которая успешно доделывает российские вертолеты и делает это вопреки воле разработчика.

«Мы просим дать поручение нам, Минтрансу, Международному авиационному комитету подобные доработки внести, что даст нам возможность и по Ан-124, и по всей антоновской линейке получать дополнения к сертификату типа, осуществляя доработки самостоятельно, не спрашивая на это согласия антоновской фирмы», - сказал он, обращаясь к Медведеву.

«За любое изменение, за любую модификацию, за любую модернизацию мы платим большие деньги и загоняем себя все больше и больше в тупик», - объяснил он.