Эксперт: в ближайшие годы понадобится больше ста Ан-124

Такое мнение высказал старший аналитик инвестиционной группы "Арт капитал" (Киев) Алексей Андрейченко в связи с 30-летием первого полета этой авиамашины, состоявшегося 24 декабря 1982 года.

"Ан-124 станут использовать чаще, так как спрос на перевозки крупногабаритных и сверхтяжелых грузов ежегодно увеличивается на 12-15%. Потребность в таких самолетах оценивается более чем в 100 единиц, в то время как в авиакомпаниях эксплуатируются 25 Ан-124", - сказал он.

По словам эксперта, новый заказ формируется на модернизированные Ан-124-300 с удлиненным фюзеляжем и новым двигателем.

А.Андрейченко отметил, что перспективы выпуска Ан-124 зависят от заказчиков в лице российских Военно-воздушных сил, а также авиакомпаний "Волга-Днепр" и "Полет". По его оценке, реализация новых самолетов может принести авиапромышленным предприятиям Украины и РФ порядка 10 млрд долл.

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Старший аналитик инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" Иван Харчук полагает, что государственный концерн "Антонов" прилагает максимальные усилия для возобновления серийного производства "Русланов". "Но все будет зависеть от позиции Министерства обороны России", - подчеркнул он. По его словам, скорее всего, самолет будут собирать в России.

Кроме "Антонова", по мнению И.Харчука, проект выгоден украинскому производителю двигателей "Мотор Сич". "При закупке 40 самолетов "Мотор Сич" получит заказ объемом 1,3 млрд долл.", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.