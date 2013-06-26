Вилкул возглавил рабочую группу по вопросам подготовки к отопительному сезону

Впервые готовность всех объектов к новому отопительному сезону будет подтверждаться паспортами готовности, подписанными Госинспекцией по эксплуатации электростанций и сетей, а также Госинспекцией по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии.

«Люди должны быть обеспечены стабильным теплоснабжением. Правительство поставило задачу губернаторам обеспечить к 1 октября готовность регионов к новому отопительному сезону. За две недели до начала отопительного сезона все объекты социальной сферы, медицинские учреждения, котельные и жилые дома должны иметь паспорта готовности и акты. В школах и детских садиках все работы должны быть проведены до конца августа. Я постоянно контролирую процесс подготовки к зиме с еженедельными выездами в регионы. В настоящий момент, в соответствии с планом, работы уже проведены на 40%», - сказал Александр Вилкул.

В соответствии с планом работ, к новому отопительному сезону должны быть подготовлены 205 тыс. домов, 24,5 тыс. котелен, 19,5 тыс. школ, 13,8 тыс. детских садов и 7,2 тыс. больниц.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону будет модернизировано 663 котелен, а также заменено 1,1 тыс. котлов и капитально отремонтировано более 1 тыс. котлов.

В состав Межведомтсвенной рабочей группы вошли руководители Минрегиона, Минэнергоугля, Минфина, Мининфраструктуры, МОЗ, МОН, Минобороны, МВД, ГСЧС, Укравтодора, ПАО «НАК «Нефтегаз Украина», НКРЭ и НКРКУ.

«Подготовка к новому отопительному сезону была начата еще в апреле, на следующий день после окончания предыдущего сезона. Минрегион собрал планы работ в разрезе каждой области. Сегодня Кабмин утвердил государственный план работ по подготовке предприятий ТЭК, ЖКХ и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2013/2014 года. Правительство его жестко контролирует. Руководители на местах несут персональную ответственность за выполнение плана», - сказал вице-премьер.

Важным вопросом подготовки к новому отопительному сезону является улучшение финансово-экономического состояния предприятий ЖКХ и ТЭК. Поэтому перед главами облгосадминистраций и мэрами стоит задача улучшения расчетов за потребленные энергоносители и жилищно-коммунальные услуги.

«За три года потребление природного газа в ЖКХ должно быть снижено в два раза, на 4,2 млрд кубических метров. Поэтому в соответствии с планом подготовки отопительного сезона регионы, прежде всего, должны повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Также необходима разработка эффективных схем теплоснабжения и разработка региональных программ их модернизации», - сказал Александр Вилкул.

Как ранее сообщалось, снижение объемов потребления природного газа будет достигнуто за счет модернизации систем генерации и транспортировки тепла (снижение 2,2 млрд куб. метров) и внедрения альтернативных источников энергии (еще 2 млрд куб метров). Минрегиону поручено еженедельно информировать Кабинет Министров о ходе подготовке предприятий ТЭК, ЖКХ и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2013/2014 года.

Как также сообщалось, ранее Вице-премьер министру Александру Вилкулу было поручено разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг авиакомпании "АэроСвит". Также А.Вилкулу удалось убедить руководство представительства Hyundai Rotem устранить недостатки поездов за счет компании. В марте 2013 года вице-премьер возглавлял оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. Позже Вице-премьер министр возглавлял Межведомственный оперативный штаб по координации действий центральных и местных органов власти, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и подразделений Министерства обороны с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками.