В правительстве планируют использовать грузинский опыт содействия бизнесу

Об этом заявил вице-премьер министр Украины Александр Вилкул во время рабочей встречи с вице-премьер-министром Грузии Кахой Каладзе в Тбилиси

«В Украине есть уже примеры регионов, где реализован такой принцип. Благодаря этому 90% услуг выдаются досрочно. А процент нарушения сроков предоставления услуги или отказа сведен практически к нулю», - сказал Александр Вилкул.

«Развитие экономической дипломатии между двумя странами создает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества Украины и Грузии. Как сопредседатель межправительственной украинский-грузинской комиссии я всегда открыт для встреч и обсуждений предложений. Если у грузинских предпринимателей возникают вопросы относительно создания и ведения бизнеса в Украине, они должны обращаться в Комиссию. И я готов помогать», - сказал Александр Вилкул во время рабочей встречи с вице-премьер-министром Грузии Кахой Каладзе в Тбилиси.

«Как сторонника прагматического подхода меня интересуют управленческие, технологические и конкретно прикладные аспекты внедрения в Грузии технологии "единого окна" по предоставлению административных услуг», - сказал Александр Вилкул.

Грузия среди стран СНГ сделала прорывные шаги по внедрению реформ, направленных на либерализацию рынка, приватизации и привлечения иностранных инвестиций за счет сокращения регулятивных (в частности, процедура открытия бизнеса, уменьшение налогового бремени, сокращение количества налогов и т.д.) и контрольных механизмов. Все это стало важным фактором развития малого и среднего бизнеса.

Сейчас в Украине создано уже 120 таких центров и до конца 2014 года должны открыться еще более 560 на базе действующих разрешительных центров. Центры административных услуг, которые работают по принципу «Единого окна» созданы почти во всех областях Украины (кроме Закарпатской). Через них выдается целом 143 вида разрешительных документов и более 100 других административных услуг. Наибольшее количество таких центров открыто в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях.

«Сегодня украинцы могут обратиться уже в более полутора тысяч отделений Укрпочты и получить админуслуги. К концу второго квартала текущего года количество таких отделений увеличится почти в два раза до 3 тыс. 115 отделений. Развитие этого проекта и его воплощение на контроле Правительства», - заявил вице-премьер Украины.

В рейтинге «Ведение бизнеса 2012» (Doing Business, Всемирный Банк) по простоте ведения бизнеса Грузия занимает 9-е место (среди 185 стран). По показателям международной конкурентоспособности (Всемирный экономический форум) - 93-е место (среди 139 стран). По индексу экономической свободы (доклад института Фрезера) - 42-e место (среди 144 стран). По индексу восприятия коррупции (Transparency International) - 51-e место (среди 176 стран).