На восстановление Углегорской ТЭС Кабмин выделил почти 130 миллионов

Кабинет министров Украины выделил Министерству энергетики и угольной промышленности для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на Углегорской ТЭС (г. Светлодарск, Донецкая область), 128,338 млн. гривен.

Об этом сказано в обнародованном на Правительственном портале распоряжении Кабмина от 19 июня №436-р.

Согласно сообщению, Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

При этом Министерству энергетики и угольной промышленности поручено утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли, министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерством финансов перечень расходов.

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Кроме этого, Министерству энергетики и угольной промышленности необходимо будет подать 27 декабря 2013 года Министерству экономического развития и торговли, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим решением от 12 июня выделил Донецкой облгосадминистрации 57 млн грн на возобновление теплоснабжения в г. Светлодарск после чрезвычайной ситуации на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго».

29 марта 2013 года на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго» произошел пожар, в результате которого было разрушено четыре энергоблока.

Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 3 тыс. сотрудников, была полностью остановлена.

4 апреля председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Федорук сообщил, что на восстановление Углегорской ТЭС необходимо 173,5 млн грн.

При этом он добавил, что объем средств, необходимый на восстановление станции, приблизительно равен сумме ущерба, причиненного ей пожаром.

В городе же было прекращено снабжение горячей водой и теплоснабжение г. Светлодарска, нарушены нормальные условия жизнедеятельности более чем 12 тыс. жителей города.

4 июня министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что задание по дефектации станции «выполнено на 100 %», и есть подекадный план восстановления ТЭС. «У нас есть полный график, чтобы выполнить запуск первого и четвертого энергоблоков к 1 декабря, а третьего блока - к 1 марта 2014 года, а второго блока - в течение 2014 года. То есть станция будет полностью восстановлена в 2014 году», - сказал министр.

И в начале июня в Донецкой облгосадминистрации подчеркнули, что для восстановления Углегорской ТЭС, которая была разрушена пожаром и вышла из строя, потребуется более 100 млн грн.