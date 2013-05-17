Ставицкий говорит, что Углегорская ТЭС сгорела из-за ошибки дежурной смены

Как передает корреспондент УНИАН, Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Министр также заявил, что по состоянию на 17 мая полностью завершено расчистка машинного зала и начаты работы по восстановлению и проверке оставшегося после пожара оборудования.

«Сопротивление изоляции турбогенератора соответствует нормам, дефекты подшипника не выявлены, - сообщил Ставицкий технические детали.

Как сообщал УНИАН, днем 29 марта 2013 года на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Он был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС была полностью остановлена. В результате пожара были разрушены 4 энергоблока.

По факту пожара проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).