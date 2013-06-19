В Крыму милиция поймала «коронованных авторитетов»

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали в Крыму двух так называемых "воров в законе" и еще трех выдворили из Украины с запретом въезда. "Коронованные авторитеты" влияли на теневой бизнес, в том числе, связанный с контрабандой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Киеве заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Виталий Стрижак.

"На днях в Крыму сотрудники ГУБОП задержали ряд "воров в законе", которые незаконно находились на территории нашего государства. Задержаны 5 человек", - сказал Стрижак.

По словам замначальника ГУБОП, "вор в законе", известный в криминальных кругах как "Сенька Самарский", - ранее судимый, прибыл в Украину с целью перераспределения сфер влияния. Он, а также криминальный авторитеты "Чиру" и "Мамуло" выдворены за пределы Украины, им запрещен въезд в страну на три года. Еще по двум "ворам в законе" - "Принцу" и "Катоме" - открыты уголовные производства.

Стрижак уточнил, что среди нейтрализованных коронованных авторитетов "Принц" - гражданин Украины. "Последние два года он находился в местах лишения свободы. Подготовлены документы на то, чтобы лишить его гражданства Украины", - сообщил замначальника главка.

Он рассказал, что "вор в законе" "Чиру" - гражданин Греции, остальные - граждане России. Все они, кроме "Сеньки Самарского", - уроженцы Грузии.

На вопрос о том, на какой теневой бизнес оказывали влияние в Крыму эти люди, замначальника ГУБОП ответил уклончиво, но дал понять, что помимо уголовного бизнеса, связанного с имущественными преступлениями, они были причастны к влиянию на контрабанду посредством морских судов.

Также Стрижак рассказал, что эти "воры в законе" относятся к клану, враждебному клану криминального авторитета "Деда Хасана" — Аслана Усояна, недавно убитого снайпером в Москве. Вместе с тем, замначальника ГУБОП заявил об отсутствии информации о том, что приезд этих людей в Украину связан каким-то образом с убийством "Деда Хасана".