Из Украины выдворен вор в законе по кличке Бачиа

В Одесской области работники Управления по борьбе с организованной преступностью в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие этнической преступности, задержали вора в законе по кличке Бачиа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, выяснилось, что тот прибыл в Украину в феврале этого года, а в момент задержания находился на территории нашего государства с нарушением правил временного пребывания иностранцев.

Работники Государственной миграционной службы в отношении мужчины составили административный протокол по ст.203-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После этого его принудительно выдворили за пределы Украины и запретили въезд сроком на 3 года.