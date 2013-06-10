В Кабмине рассказали о преимуществах одновременного сотрудничества с ЕС и ТС

«Украина представляет ценность как уникальное государство, обладающее геостратегическим и научно-техническим потенциалом. И поэтому за нее идет борьба как Запада, так и Востока. И там есть риски, и здесь. А мы должны исходить, в первую очередь, из национальных интересов. Когда задается вопрос – Запад или Восток? – это неправильно. Это как отрезать правую или левую руку. Поэтому для Украины ни в коем случае нельзя ставить так вопрос, чтоб было противостояние, потому что для Украины важен рынок как стран Таможенного Союза, так и Европейского союза», - говорит он.

Мунтиян утверждает, что залогом успешного развития Украины является одновременное сотрудничество с ЕС и ТС.

«Есть ли у нас другие рынки, которые могут компенсировать или заменить такие объемы? А ведь это рабочие места, поступления в бюджеты. Поэтому очень строго нужно подходить к этому вопросу. Ни в коем случае нельзя потерять ни один, ни другой. Нужно делать такую модель, которая гармонирует, дополняет, как во врачебной практике говорят – «не навреди», а наоборот создаются механизмы и инструменты, которые увеличивают и обеспечивают рост этих рынков», - говорит он.

Согласен с коллегой в этом вопросе и господин Пятницкий.

«Украина твердо намерена добиваться подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре нынешнего года. И ЕС тоже заинтересован в подписании этого документа – процесс двусторонний. Поэтому стороны выражают готовность к определенным компромиссам, - отмечает он. - В то же время, ТС является главным торговым партнером Украины, и Киев должен отстаивать здесь свои экономические интересы. Статус наблюдателя в ТС позволит Украине более эффективно защищать интересы своих товаропроизводителей и импортеров.

Напомним, что ранее главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Александр Пивоварский заявил, что идеальным вариантом развития украинской экономки является выход на евразийский и европейский рынки.