RWE не отказался от реэкспорта газа в Украину, несмотря на скидки Газпрома - СМИ

О том, что российскому концерну "Газпром" и немецкой энергетической компании RWE не удалось договориться о пересмотре цен на газ, поставляемый из России по долгосрочным контрактам, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По данным собеседника агентства, разбирательство было возобновлено в суде, и решение может быть принято в ближайшие дни, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Переговоры "Газпрома" с RWE продолжались более года. Как и другие западноевропейские импортеры российского газа, в том числе концерн E.Оn, немецкая компания уже несколько лет терпит серьезные убытки из-за падения цен на газ, вызванного "сланцевой революцией". Трубопроводный газ из России, цена которого по традиции привязана к нефти, стоит, как правило, намного дороже, чем продаваемый по спотовым ценам сжиженный газ, которого в последнее время все больше поступает на европейский рынок. В результате импортеры платят "Газпрому" за поставки больше, чем в конечном счете получают от своих оптовых клиентов, ориентирующихся на спотовые котировки. Поэтому они требуют от российского партнера вернуть им эту разницу.

RWE играет ключевую роль в стратегии Киева по снижению зависимости от российского газа. В ноябре 2012 года компания стала продавать Украине российский газ, который получала по украинской газотранспортной системе. Поставки осуществляются из Польши и Венгрии по цене $390 за тысячу кубометров. Российский газ для Украины стоит $430 за тысячу кубометров. В середине мая начался тестовый реэкспорт газа из Словакии. По словам главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого, полноценные поставки из этой страны начнутся еще в июне. В 2013 году Украина планирует получить по этим направлениям 1,3-5 млрд кубометров газа. В мае в российском "Газпроме" официально объявили о начале расследования реэкспорта газа из Европы в Украину.

Дочерняя структура немецкой компании RWE Transgas уже имеет положительный опыт судебного противостояния с российской монополией. В октябре прошлого года Международный арбитражный суд федеральной палаты экономики Вены подтвердил, что RWE Transgas может в рамках своих долгосрочных контрактов на поставку газа с "Газпром экспортом", привязанных к ценам на нефть, снизить объемы по существующим обязательствам по принципу "бери или плати". "Выигранный иск играет на руку RWE. Сейчас адвокаты могут использовать те аргументы, которые сработали в прошлый раз",— считает партнер юридической компании "Правовые партнеры" Андрей Доманский.