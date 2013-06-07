Переговоры Газпрома и RWE по мировому соглашению провалились - СМИ

Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на свои источники.

Теперь спор с RWE должен решиться в арбитражном суде в Вене.

Решение, по данным «Рейтер», может быть объявлено «в ближайшие несколько дней или через 2-3 недели».

Как напоминает РИА «Новости», на этой неделе заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев говорил, что арбитражный процесс с немецкой компанией не означает, что консультации с ней прекращены. Он высказал мнение, что достижение любых договоренностей не будет отличаться от договоренностей с другими покупателями. Медведев также сообщил, что сумма ретроактивных платежей по окончании переговоров, которые идут в настоящее время, не превысит 800-900 миллионов долларов без учета переговоров с RWE.

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ООО "Газпром экспорт" 8 января 2013 года обратилось в Торговый суд Вены с требованием отменить арбитражное решение от 4 октября 2012 года по спору с RWE Transgas о невыполнении условия "бери-или-плати" в контракте на поставку газа в Чехию.

В октябре арбитраж признал действительным часть дополнения №1 к контракту о поставках газа между RWE Transgas и "Газпром экспортом", где говорится, что чешский филиал германского концерна может снижать свои обязательства по отбору газа ("бери или плати") на те объемы, на которые группа "Газпром" будет продавать газ в Чехии напрямую. Одновременно было признано недействительным симметричное положение этого дополнения, позволявшее "Газпром экспорту" увеличивать обязательства RWE Transgas на объемы газа, которые она экспортирует за пределы Чехии на рынки, где также работает группа "Газпром".

Ранее RWE Transgas сообщила, что может в рамках своих долгосрочных контрактов на поставку газа и привязанных к ценам на нефть с "Газпром экспортом" снизить объемы по существующим обязательствам в рамках принципа "бери или плати". По данным компании, это снизит финансовую нагрузку, появляющуюся из-за этого контракта, на трехзначную сумму в миллионах евро в год.