Эксперты думают, что Украина не рискнет подавать в суд на Газпром

Украина не намерена обращаться в Стокгольмский арбитражный суд с требованием разорвать заключенный в январе 2009 года контракт на поставку газа из-за страха потерять российский рынок для сбыта продукции, и расчитывает, что это сделает Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе пресс-конференции эксперты отрасли - президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр Тодийчук, директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар и участник инициативной группы "Первое декабря" Богдан Гаврилишин.

«Украина, в силу того, что олигархи боятся, что газовые вопросы превратятся в «сырные», «шоколадные» и другие войны, заняла выжидательную позицию, ждет, что Россия первая инициирует обращение в Стокгольмский суд», - сказал президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр Тодийчук.

Он отметил, что другие государства более жестко защищают свои интересы в вопросе ценообразования на российский газ и обращаются в Стокгольмский суд, и, как правило, его выигрывают.

По теме: Юристы дают Украине 99% шансов выиграть у Газпрома в Стокгольме

Эксперт полагает, что через несколько лет мы будем иметь желанные 250-260 долл., так как Россия уже сегодня теряет свой рынок и в дальнейшем будет делать все чтобы остаться на украинском рынке.

Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар придерживается аналогичного мнения. Он отметил, что проведение переговоров с российским газовым монополистом не даст результата. В то же время снижение цен на газ для Европы может способствовать снижению цен на газ и для Украины - в результате решения Стокгольмского суда.

“Можно сколько угодно ехать в Москву и просить у «Газпрома» милостыни — ее не будет. То, что происходит в газовом секторе Европы сейчас, оно как раз и будет способствовать тому, что нужно посмотреть внимательно на ст. 4 действующего контракта 2009 года с точки зрения того, что там зафиксирована позиция по ситуации, когда стороны не согласны с существующими параметрами. И если они в процессе консультации не пришли к общему знаменателю, то заинтересованная сторона обращается в Стокгольмский арбитраж», - сказал Гончар.

Эксперт подчеркнул, что и сам «Газпром» уже не скрывает, что цена на газ для Европы будет уменьшена на 7%.

Однако, как утверждает Гончар, цена на газ будет снижена намного больше, чем 7%, что и будет означать, что «Газпром» проводит дискриминационную политику по отношению к одним партнерам и дает преференции другим.

“Украинская сторона должна использовать положение статьи (ст.4 договора - УНИАН) и обратиться в Стокгольмский арбитраж также в пакете с другими претензиями — по транзитному контракту, где четко зафиксировано, что «Газпром» должен обеспечить транзит через территорию Украины не меньше 110 млрд куб. метров газа — он также это не выполняет”, - сказал Гончар.

Он также отметил, что необращение в Стокгольмский арбитраж и ведение закулисных переговоров чиновниками вредит национальным интересам Украины.

В свою очередь Тодийчук подчеркнул, что в газовом договоре действительно были допущены ошибки Юлией Тимошенко, бывшей в то время премьер-министром.

“То, что там были допущены ошибки, - понятно всем”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

В сентябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Однако позже члены правительства, включая премьер-министра Николая Азарова, заявляли, что надеются достичь компромисса по цене на газ в ходе переговоров.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В прошлом году Польша добилась более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, после того как инициировала процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года.

За последние три года российский газовый монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.

При этом украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ считает, что Украина сможет выиграть Стокгольмский арбитраж в случае подачи Россией иска о недоборе газа, минимальный объем покупки которого зафиксирован в контрактах, подписанных в начале 2009 года.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год и об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору.

Действующий контракт предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема: за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

В то же время в контракте от 19 января 2009 года на транзит российского газа по территории Украины не были предусмотрены штрафные санкции к "Газпрому" за невыполнение обязательств по транзиту газа.