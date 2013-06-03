Юристы дают Украине 99% шансов выиграть у Газпрома в Стокгольме

Украина может выиграть Стокгольмский арбитражный суд в случае подачи НАК "Нафтогаз" иска против российского газового монополиста "Газпрома" с требованием разорвать заключенный в январе 2009 года контракт на поставку газа, и шансы на это равны 99%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили юристы - народный депутат Украины Олег Канивец, председатель Украинского юридического общества Олег Березюк и кандидат юридических наук Станислав Батрин.

«99% победного результата в Стокгольме, 1% оставим на политическую составляющую Российской Федерации на процесс», - сказал Батрин.

Он также отметил, что Кабинет министров Украины должен инициировать обращение «Нафтогаза» в Стокгольмский суд.

«Если контракт будет признан недействительным, то нужно будет исходить, что мы должны будем заплатить Российской Федерации за 5 лет из расчета цен, существовавших на конец 2008 года. Есть разница между 400 и 170... - эти деньги должны быть нам пересчитаны и возвращены в Украину», - считает юрист.

Участники пресс-конференции поддержали Батрина, назвав данную позицию защитой интересов граждан Украины.

Ранее Батрин подал в суд на Кабинет министров и Фонд госимущества с требованием признать недействительным контракт на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом», так как он противоречит интересам Украины.

В случае положительного решения суда по этому делу правительство должно обязать отечественного газового монополиста подать иск в Стокгольмский арбитражный суд.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

В сентябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Однако позже члены правительства, включая премьер-министра Николая Азарова, заявляли, что надеются достичь компромисса по цене на газ в ходе переговоров.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В прошлом году Польша добилась более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, после того как инициировала процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года.

За последние три года российский газовый монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.

При этом украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ считает, что Украина сможет выиграть Стокгольмский арбитраж в случае подачи Россией иска о недоборе газа, минимальный объем покупки которого зафиксирован в контрактах, подписанных в начале 2009 года.