Памятники чехословацким солдатам в Киеве реконструируют

Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Анатолия Голубченко с Атташе по вопросам обороны Чешской Республики в Украине Иржи Карешем, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В ходе реконструкции предусматривается заменить памятные знаки, установленные на Военном и Святошинском кладбищах, новыми, исправить неправильно написанные чешские имена бойцов, а также обустроить места захоронения после проведенных работ.

Памятники погибшим чешским воинам были установлены в 1954 году. В частности, на Военном кладбище, расположенном на углу ул. Мельникова и Семьи Хохловых, похоронены 9 погибших воинов, на Святошинском (Кольцевая дорога, 79) – 21, из которых 7 неизвестных солдат похоронены в братской могиле.